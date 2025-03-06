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У ЦПД РНБО заявили, що у соцмережі Х поширюють фейкові відео про примусову мобілізацію в Україні

18:35, 6 березня 2025
ЦПД РНБО зафіксував сплеск фейкових повідомлень про мобілізацію в Україні в англомовному сегменті X.
У ЦПД РНБО заявили, що у соцмережі Х поширюють фейкові відео про примусову мобілізацію в Україні
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Центр протидії дезінформації РНБО  фіксує сплеск дезінформаційних операцій в англомовному сегменті соціальної мережі X, спрямованих на дискредитацію мобілізації в Україні. В рамках цієї кампанії активно поширюються маніпулятивні дописи, що містять непідтверджені цифри про нібито «насильно мобілізованих осіб» і звинувачення у «диктатурі» в Україні. Про це повідомили в ЦПД РНБО.

Крім того, масово розповсюджуються відео, зняті в різний час, де часто не відображаються реальні події мобілізації. Наприклад, відео затримань осіб, що перебувають у СЗЧ, або бійок на вулицях, де не видно представників ТЦК чи поліції, а також кадри затримань підозрюваних у правопорушеннях. Деякі з цих відео навіть зняті не в Україні, а в інших європейських країнах.

В ЦПД РНБО зазначили, що метою цих дезінформаційних кампаній є спроби підірвати підтримку України серед західних партнерів та ослабити її переговорні позиції на міжнародній арені.

Фото: ЦПД РНБО

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РНБО

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