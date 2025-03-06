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У Києві покарали водія BMW, який «летів» зі швидкістю 214 км на годину

21:42, 6 березня 2025
У столиці притягнули до відповідальності прихильника швидкісної їзди.
У Києві покарали водія BMW, який «летів» зі швидкістю 214 км на годину
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У Києві покарали водія автомобіля BMW, який рухався містом зі швидкістю 214 км/год.

Як повідомила патрульна поліція Києва, правоохоронці винесли на порушника постанову за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів, більш як на 50 км/год) КУпАП.

У поліції нагадали, що:

- згідно з ч. 1 ст. 122 КУпАП — перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 20 км/год — тягне за собою штраф у розмірі 340 гривень;

- згідно з ч. 4 ст. 122 КУпАП — перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 50 км/год — тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1700 гривень.

Також там нагадали, що у населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більше 50 км/год.

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Національна поліція Київ

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