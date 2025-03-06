В Киеве наказали водителя BMW, который «летел» со скоростью 214 км в час

В Киеве наказали водителя автомобиля BMW, который двигался по городу со скоростью 214 км/ч.
Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители вынесли нарушителю постановление по ч. 4 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/ч) КУоАП.
В полиции напомнили, что:
Также там напомнили, что в населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км/ч.
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