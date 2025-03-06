В Киеве наказали водителя BMW, который «летел» со скоростью 214 км в час

В столице привлекли к ответственности любителя быстрой езды.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве наказали водителя автомобиля BMW, который двигался по городу со скоростью 214 км/ч.

Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители вынесли нарушителю постановление по ч. 4 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/ч) КУоАП.

В полиции напомнили, что:

согласно ч. 1 ст. 122 КУоАП — превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч влечет за собой штраф в размере 340 гривен;

согласно ч. 4 ст. 122 КУоАП — превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/ч влечет за собой наложение штрафа в размере 1700 гривен.

Также там напомнили, что в населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км/ч.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.