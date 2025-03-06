Володимир Зеленський і Емманюель Макрон скоординували позиції та найближчі кроки

Зеленський подякував Макрону за принципову підтримку України під час зустрічі в Брюсселі.

Фото: ОП

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На полях засідання Європейської ради в Брюсселі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Франції Емманюелем Макроном, повідомили в Офісі Президента.

Зеленський подякував французькому колезі за чітку та принципову підтримку України, а також за необхідність вжиття нових, рішучих кроків для захисту європейських народів, інституцій і способу життя. Обговорюючи майбутню зустріч у Парижі, що відбудеться 11 березня за участю військових представників країн, готових забезпечити мир та стабільність, президенти скоординували свої позиції і найближчі кроки.

Лідери України та Франції підкреслили спільне розуміння того, що тривалий мир можливий лише за умови тісної взаємодії України, Європи та США.

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