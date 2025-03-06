Зеленський обговорив з канцлером Австрії підготовку кроків для досягнення справедливого й тривалого миру

Канцлер Австрії Штокер та Президент України Зеленський зустрілися в Брюсселі для обговорення підтримки.

Фото: ОП

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером, привітавши його з нещодавнім вступом на посаду. Про це повідомили в Офісі Президента.

Зеленський подякував австрійському уряду за постійну підтримку України, включаючи гуманітарну та фінансову допомогу, і підкреслив важливість спільних зусиль для досягнення справедливого та тривалого миру, а також надійних гарантій безпеки для України та Європи.

Під час зустрічі обговорювалися питання гуманітарного розмінування, відновлення енергетичної інфраструктури, будівництва укриттів у школах і садочках, а також підтримки ініціативи «Продовольство з України». Володимир Зеленський також запросив Крістіана Штокера відвідати Україну з офіційним візитом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.