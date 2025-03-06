Зеленский обсудил с канцлером Австрии подготовку шагов для достижения справедливого и прочного мира

В Брюсселе Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером, поздравив его с недавним вступлением в должность. Об этом сообщили в Офисе Президента.
Зеленский поблагодарил австрийское правительство за постоянную поддержку Украины, включая гуманитарную и финансовую помощь, и подчеркнул важность совместных усилий для достижения справедливого и прочного мира, а также надежных гарантий безопасности для Украины и Европы.
Во время встречи обсуждались вопросы гуманитарного разминирования, восстановления энергетической инфраструктуры, строительства укрытий в школах и садиках, а также поддержки инициативы «Продовольствие из Украины». Владимир Зеленский также пригласил Кристиана Штокера посетить Украину с официальным визитом.
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