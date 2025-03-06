Зеленский обсудил с канцлером Австрии подготовку шагов для достижения справедливого и прочного мира

Канцлер Австрии Штокер и Президент Украины Зеленский встретились в Брюсселе для обсуждения поддержки.

Фото: ОП

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В Брюсселе Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером, поздравив его с недавним вступлением в должность. Об этом сообщили в Офисе Президента.

Зеленский поблагодарил австрийское правительство за постоянную поддержку Украины, включая гуманитарную и финансовую помощь, и подчеркнул важность совместных усилий для достижения справедливого и прочного мира, а также надежных гарантий безопасности для Украины и Европы.

Во время встречи обсуждались вопросы гуманитарного разминирования, восстановления энергетической инфраструктуры, строительства укрытий в школах и садиках, а также поддержки инициативы «Продовольствие из Украины». Владимир Зеленский также пригласил Кристиана Штокера посетить Украину с официальным визитом.

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