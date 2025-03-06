Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон скоординировали позиции и ближайшие шаги

Зеленский поблагодарил Макрона за принципиальную поддержку Украины во время встречи в Брюсселе.

Фото: ОП

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На полях заседания Европейского совета в Брюсселе Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщили в Офисе Президента.

Зеленский поблагодарил французского коллегу за четкую и принципиальную поддержку Украины, а также за необходимость принятия новых, решительных шагов для защиты европейских народов, институтов и образа жизни. Обсуждая предстоящую встречу в Париже, которая состоится 11 марта с участием военных представителей стран, готовых обеспечить мир и стабильность, президенты скоординировали свои позиции и ближайшие шаги.

Лидеры Украины и Франции подчеркнули общее понимание того, что длительный мир возможен лишь при условии тесного взаимодействия Украины, Европы и США.

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