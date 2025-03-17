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У Харківському ТЦК стверджують, що збили велосипедиста випадково, а потім хотіли допомогти, відео

19:32, 17 березня 2025
Соцмережі облетіло відео, де машина ТЦК збиває велосипедиста, а потім його співробітники намагаються його наздогнати — у ТЦК стверджують, що хотіли «допомогти».
У Харківському ТЦК стверджують, що збили велосипедиста випадково, а потім хотіли допомогти, відео
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У понеділок, 17 березня, у соцмережах поширюється відео збиття автомобілем велосипедиста на дорозі. Чоловік, якого збили, упав, підвівся та покинув місце аварії, залишивши велосипед. З авто вийшли двоє співробітників ТЦК, відтягнули транспорт з-під коліс, після чого поїхали у напрямку, в якому пішов чоловік.

У Харківському обласному ТЦК відреагували на інцидент.

 «У мережі Інтернет поширюється відео, в коментарях до якого зазначається про наїзд транспортного засобу військовослужбовців ТЦК та СП на громадянина, який пересувався на велосипеді», - заявили у ТЦК.

Там також зазначили, що за попередньою інформацією, громадянин рухався велосипедом посередині проїзної частини вузької дороги та здійснив маневр у напрямку автомобіля, яким пересувалися військовослужбовці.

«Унаслідок цього водій транспортного засобу на складній ділянці дороги (поворот, ускладнений припаркованим автомобілем) скоїв ненавмисний наїзд на велосипедиста. Транспортний засіб громадянина потрапив під колеса автомобіля.

Після інциденту військовослужбовці зупинили автомобіль, аби надати необхідну допомогу, однак велосипедист залишив місце події», - повідомили у ТЦК.

У результаті інциденту було пошкоджено транспортний засіб велосипедиста.

За цим фактом керівництвом Харківського обласного ТЦК та СП призначено службове розслідування.

«Факт наїзду не заперечується, однак наголошуємо, що йдеться про ненавмисну подію, яка сталася за складних умов дорожньої обстановки. Компетентні органи у межах своїх повноважень встановлять усі обставини інциденту та нададуть правову оцінку діям кожного з учасників дорожнього руху», - додали у ТЦК.

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Харків ТЦК

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