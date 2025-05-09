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Не злочин, а зберігання за договором – суд закрив справу щодо 7 кг бурштину

18:41, 9 травня 2025
Суд виправдав чоловіка з Коростеня, якого звинувачували у зберіганні бурштину.
Не злочин, а зберігання за договором – суд закрив справу щодо 7 кг бурштину
Фото: epravda.com.ua
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Звягельський міськрайонний суд Житомирської області встановив, що 32-річний мешканець Коростеня обвинувачується у незаконному зберіганні бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами. Про це повідомила пресслужба суду.

З матеріалів обвинувального акта відомо, що з невстановленого дня до 21 квітня 2021 року підсудний незаконно зберігав каміння, ззовні схоже на бурштин та бурштин у декоративних елементах, законність походження якого не підтверджено відповідними документами.

У ході обшуку житлового будинку обвинуваченого працівниками поліції було виявлено та вилучено вищевказане каміння, бурштин у декоративних елементах та пресований бурштин загальною масою 6933,06 г, вартість якого станом на 20 січня 2021 року могла становити 101653,54 грн.

Перевіривши зібрані стороною обвинувачення докази у кримінальному провадженні, проаналізувавши їх та надавши їм відповідну правову оцінку, суд не погодився із такою правовою кваліфікацією дій обвинуваченого та дійшов висновку про недоведеність винуватості обвинуваченого з огляду на наступне: досліджені судом докази, надані стороною обвинувачення, не містять відомостей, які б суд міг покласти в основу обвинувального вироку. Надані стороною обвинувачення постанова про визнання вилученого бурштину речовими доказами у кримінальному провадженні та ухвала про накладення на нього арешту повністю спростовуються договорами купівлі-продажу бурштину, відповідального зберігання та перевезення, а також ухвалою Богунського районного суду м. Житомира, якою вказаний арешт скасовано та встановлено законність зберігання бурштину обвинуваченим.

Під час передачі бурштину обвинуваченому на зберігання власником було надано всі належні документи, які підтверджували законність придбання та право власності на нього, а тому відповідно до договору відповідального зберігання та перевезення обвинувачений мав повне право на зберігання майна, вказаного в обвинувального висновку.

Суд, враховуючи, що можливість для збору додаткових доказів вичерпано і не пропонується стороною обвинувачення, дійшов висновку, що стороною обвинувачення не доведено і судом не здобуто жодних переконливих доказів вчинення підсудним кримінального правопорушення.

Суд ухвалив визнати громадянина винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 240-1 (Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) КК України, та виправдати за відсутності в його діях складу даного кримінального правопорушення. Судові витрати у зв’язку з проведенням судової гемологічної експертизи в сумі 13729,60 грн — компенсувати за рахунок держави.

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суд договір Житомир

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