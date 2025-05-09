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Не преступление, а хранение по договору – суд закрыл дело в отношении 7 кг янтаря

18:41, 9 мая 2025
Суд оправдал мужчину из Коростеня, которого обвиняли в хранении янтаря.
Не преступление, а хранение по договору – суд закрыл дело в отношении 7 кг янтаря
Фото: epravda.com.ua
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Звягельский горрайонный суд Житомирской области установил, что 32-летний житель Коростеня обвиняется в незаконном хранении янтаря, законность происхождения которого не подтверждается соответствующими документами. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Из материалов обвинительного акта известно, что с неустановленного дня до 21 апреля 2021 года подсудимый незаконно хранил камни, внешне похожие на янтарь и янтарь в декоративных элементах, законность происхождения которого не подтверждена соответствующими документами.

В ходе обыска жилого дома обвиняемого сотрудники полиции обнаружили и изъяли вышеуказанные камни, янтарь в декоративных элементах и прессованный янтарь общей массой 6933,06 г, стоимость которого по состоянию на 20 января 2021 года могла составлять 101653,54 грн.

Проверив собранные стороной обвинения доказательства в уголовном производстве, проанализировав их и предоставив им соответствующую правовую оценку, суд не согласился с такой правовой квалификацией действий обвиняемого и пришел к выводу о недоказанности виновности обвиняемого, учитывая следующее: исследованные судом доказательства, предоставленные стороной обвинения, не содержат сведений, которые бы суд мог положить в основу обвинительного приговора. Предоставленные стороной обвинения постановление о признании изъятого янтаря вещественными доказательствами в уголовном производстве и постановление о наложении на него ареста полностью опровергаются договорами купли-продажи янтаря, ответственного хранения и перевозки, а также постановлением Богунского районного суда г. Житомира, которым указанный арест отменен и установлена законность хранения янтаря обвиняемым.

При передаче янтаря обвиняемому на хранение владельцем были предоставлены все необходимые документы, подтверждающие законность приобретения и право собственности на него, а потому в соответствии с договором ответственного хранения и перевозки обвиняемый имел полное право на хранение имущества, указанного в обвинительном заключении.

Суд, учитывая, что возможность для сбора дополнительных доказательств исчерпана и не предлагается стороной обвинения, пришел к выводу, что стороной обвинения не доказано и судом не получено никаких убедительных доказательств совершения подсудимым уголовного преступления.

Суд постановил признать гражданина виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 240-1 (Незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) УК Украины, и оправдать за отсутствием в его действиях состава данного уголовного преступления. Судебные расходы в связи с проведением судебной геммологической экспертизы в сумме 13729,60 грн - компенсировать за счет государства.

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суд договор Житомир

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