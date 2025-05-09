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В КСУ обсудили направления и парадигмы развития гендерной политики в Украине

10:36, 9 мая 2025
В Конституционном Суде была презентована коллективная монография «Человек, общество, государство: гендерное измерение», которая посвящена обобщению междисциплинарных аспектов научных основ формирования и реализации гендерной политики в Украине.
В КСУ обсудили направления и парадигмы развития гендерной политики в Украине
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В Конституционном Суде Украины 8 мая была представлена коллективная монография «Человек, общество, государство: гендерное измерение» под общей редакцией Екатерины Левченко и Ирины Сопилко. Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

В мероприятии приняли участие судьи Конституционного Суда Украины Олег Первомайский и Галина Юровская, представители патронатных служб, сотрудники Секретариата Суда, а также судьи, адвокаты, представители Национальной школы судей Украины, преподаватели, студенты, аспиранты высших учебных заведений, воспитанники Малой академии наук.

Среди авторов монографии: доктор юридических наук, кандидат философских наук, профессор, правительственный уполномоченный по вопросам гендерной политики Украины Екатерина Левченко; член Научно-консультативного совета Конституционного Суда Украины, доктор юридических наук, профессор Ирина Сопилко; доктор философии в области права Марина Легенька; доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и административного права Национального авиационного университета Николай Легенький.

Монография посвящена обобщению междисциплинарных аспектов научных основ формирования и реализации гендерной политики в Украине. Особое внимание авторы уделили вопросам имплементации в нормы национального законодательства положений Конвенции Совета Европы по предотвращению насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбы с этими явлениями, а также положений Стамбульской конвенции в образовательное законодательство Украины.

Открывая мероприятие, Галина Юровская представила авторов монографии, подчеркнув актуальность и важность этого научного исследования.

В своем выступлении Екатерина Левченко сообщила, что монография состоит из трех разделов, включающих 12 фундаментальных научных публикаций.

Свое исследование она посвятила теме «Гендерная политика в Украине: актуальное состояние, направления и перспективы развития».

При этом она обратила внимание на важную роль конституционных судов в формировании правоприменительной практики, направленной на преодоление дискриминации по признаку пола, защиту прав женщин и обеспечение равного доступа к участию в общественной жизни.

Ирина Сопилко сосредоточилась на публикации «Военная служба и гендер: путь к равенству» и рассказала о роли женщин в военной службе, законодательных изменениях по созданию равных условий и возможностей для службы женщин и мужчин в Вооруженных Силах Украины.

Марина Легенька подчеркнула, что данная монография предназначена для широкого круга научных работников, преподавателей, студентов учебных заведений, представителей органов публичной власти, общественности, всех, кто заинтересован в развитии современной гендерной политики. Она обозначила законодательные инициативы, направленные на имплементацию положений Конвенции Совета Европы по предотвращению насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбы с этими явлениями.

В своем выступлении Николай Легенький акцентировал внимание на своей публикации, посвященной совершенствованию нормативно-правового регулирования в образовательной сфере. «Издание ознаменовало завершение определенного этапа развития научных исследований гендерной проблематики, поскольку это практически первая монография, посвященная исключительно этой теме», — отметил докладчик.

 

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КСУ

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