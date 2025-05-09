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Google добавляет искусственный интеллект Gemini в браузер Chrome для борьбы с мошенничеством

18:05, 9 мая 2025
Языковая модель Gemini Nano способна проявлять новые типы мошенничества, в частности, фальшивую техническую поддержку.
Google добавляет искусственный интеллект Gemini в браузер Chrome для борьбы с мошенничеством
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Google усовершенствовала защиту в Chrome с помощью искусственного интеллекта Gemini Nano. Об этом сообщает Engadget.

Компания Google обновила функцию Enhanced Protection в браузере Chrome для ПК, добавив языковую модель Gemini Nano.

Она способна выявлять новые типы мошенничества, включая поддельную техническую поддержку. По словам компании, модель работает локально — непосредственно на устройстве пользователя — и может обнаруживать угрозы, которые ранее оставались незамеченными.

Отмечается, что Gemini Nano эффективно анализирует сложные веб-сайты, что позволяет быстро реагировать на новые мошеннические схемы. В будущем компания планирует интегрировать эту технологию и в устройства на базе Android, чтобы противостоять более широкому спектру онлайн-угроз.

Пользователи Android также получат улучшенную защиту от мошеннических уведомлений в Chrome. Для этого Google применяет локальное машинное обучение. Если система обнаружит подозрительное уведомление, она предупредит пользователя и предложит выбор: просмотреть его или отказаться. В случае ложного срабатывания пользователь сможет разрешить уведомления от этого ресурса в дальнейшем.

Борьба с мошенничеством остаётся приоритетом для Google. Например, в мае прошлого года компания представила инструмент, который в реальном времени предупреждает о мошенничестве во время телефонных звонков. Также было обновлено приложение «Сообщения», в котором появились новые функции безопасности.

Google утверждает, что благодаря этим мерам ежемесячно блокирует сотни миллионов мошеннических атак ещё до того, как они достигают пользователей.

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Google искусственный интеллект технологии ИИ

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