Львовский суд отменил запрет на выезд для мужчины с ребенком на руках

Суд признал незаконным отказ пограничников в выезде за границу отцу-одиночке с отсрочкой от мобилизации.

Фото: ukr-space

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Львовский окружной административный суд отменил решение пограничников, которые отказали в выезде за границу мужчине, который самостоятельно воспитывает ребенка и имеет официальную отсрочку от мобилизации. Об этом говорится в решении суда по делу №380/23510/24.

Инцидент произошел на пункте пропуска «Шегини-Медика», где мужчина предоставил все необходимые документы: военно-учетный документ с отметкой об отсрочке, копию решения суда о расторжении брака, свидетельство о рождении ребенка и справку о составе семьи. Однако пограничники не позволили ему выехать, аргументируя это якобы отсутствием полного пакета документов, необходимого во время военного положения.

Не согласившись с этим решением, мужчина подал иск в суд. При рассмотрении дела судья установила, что документы, предоставленные истцом, подтверждают факт его статуса как отца-одиночки, воспитывающего ребенка без участия другого родителя.

Представители пограничной службы не подали отзыва на иск, а также не смогли конкретизировать, каких именно документов не хватало. Суд признал действия пограничников неправомерными и постановил отменить отказ в выезде.

Таким образом, решение суда подтвердило право родителей-одиночек с отсрочкой от мобилизации на выезд за пределы Украины при наличии подтверждающих документов.

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