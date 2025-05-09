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Львівський суд скасував заборону на виїзд для чоловіка з дитиною на руках

10:54, 9 травня 2025
Суд визнав незаконною відмову прикордонників у виїзді за кордон батьку-одинаку з відстрочкою від мобілізації.
Львівський суд скасував заборону на виїзд для чоловіка з дитиною на руках
Фото: ukr-space
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Львівський окружний адміністративний суд скасував рішення прикордонників, які відмовили у виїзді за кордон чоловікові, що самостійно виховує дитину та має офіційну відстрочку від мобілізації. Про це йдеться в рішенні суду у справі №380/23510/24.

Інцидент стався на пункті пропуску «Шегині-Медика», де чоловік надав усі необхідні документи: військово-обліковий документ із відміткою про відстрочку, копію рішення суду про розірвання шлюбу, свідоцтво про народження дитини та довідку про склад сім’ї. Проте прикордонники не дозволили йому виїхати, аргументуючи це начебто відсутністю повного пакета документів, необхідного під час воєнного стану.

Не погодившись із цим рішенням, чоловік подав позов до суду. Під час розгляду справи суддя встановила, що документи, надані позивачем, підтверджують факт його статусу як батька-одинака, що виховує дитину без участі іншого з батьків.

Представники прикордонної служби не подали відзиву на позов, а також не змогли конкретизувати, яких саме документів бракувало. Суд визнав дії прикордонників неправомірними та постановив скасувати відмову у виїзді.

Таким чином, рішення суду підтвердило право батьків-одинаків із відстрочкою від мобілізації на виїзд за межі України за наявності підтверджуючих документів.

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суд Львів кордон

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