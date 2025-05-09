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Google додає штучний інтелект Gemini в браузер Chrome для боротьби з шахрайством

18:05, 9 травня 2025
Мовна модель Gemini Nano здатна виявляти нові типи шахрайства, зокрема фальшиву технічну підтримку.
Google додає штучний інтелект Gemini в браузер Chrome для боротьби з шахрайством
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Google удосконалила захист у Chrome за допомогою штучного інтелекту Gemini Nano. Про це повідомляє Engadget.

Компанія Google оновила функцію Enhanced Protection у браузері Chrome для ПК, додавши мовну модель Gemini Nano.

Вона здатна виявляти нові типи шахрайства, зокрема фальшиву технічну підтримку. Як зазначає компанія, модель працює локально — безпосередньо на пристрої користувача — і може виявляти загрози, які раніше залишалися непоміченими.

Вказується, що Gemini Nano ефективно аналізує складні вебсайти, що дозволяє швидко реагувати на нові шахрайські методи. У майбутньому компанія планує інтегрувати цю технологію і в Android-пристрої, щоб протидіяти ширшому спектру онлайн-загроз.

Користувачі Android також отримають покращений захист від шахрайських сповіщень у Chrome. Для цього Google застосовує локальне машинне навчання. Якщо система виявляє підозріле повідомлення, вона попереджає користувача й надає вибір: переглянути його або відмовитись. У випадку помилкового спрацювання користувач зможе дозволити сповіщення від цього ресурсу в майбутньому.

Протидія шахрайству залишається для Google пріоритетом. Наприклад, торік у травні компанія презентувала інструмент, який у режимі реального часу попереджає про шахрайство під час телефонних дзвінків. Також було оновлено застосунок «Повідомлення», додавши нові функції безпеки.

Google стверджує, що завдяки таким заходам щомісяця блокує сотні мільйонів шахрайських атак ще до того, як вони досягають користувачів.

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Google штучний інтелект технології ШІ

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