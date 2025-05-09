У КСУ обговорили напрями та парадигми розвитку ґендерної політики в Україні

У Конституційному Суді презентовано колективну монографію «Людина, суспільство, держава: ґендерний вимір», яка присвячена узагальненню міждисциплінарних аспектів наукових засад формування та реалізації ґендерної політики в Україні.

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У Конституційному Суді України 8 травня було презентовано колективну монографію «Людина, суспільство, держава: ґендерний вимір» під загальною редакцією Катерини Левченко та Ірини Сопілко. Про це повідомив офіційний сайт КСУ.

У заході взяли участь судді Конституційного Суду України Олег Первомайський та Галина Юровська, представники патронатних служб, працівники Секретаріату Суду, а також судді, адвокати, представники Національної школи суддів України, викладачі, студенти, аспіранти закладів вищої освіти, вихованці Малої академії наук.

Серед авторів монографії: докторка юридичних наук, кандидатка філософських наук, професорка, урядова уповноважена з питань ґендерної політики України Катерина Левченко; членкиня Науково-консультативної ради Конституційного Суду України, докторка юридичних наук, професорка Ірина Сопілко; докторка філософії в галузі права Марина Легенька; доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного та адміністративного права Національного авіаційного університету Микола Легенький.

Монографія присвячена узагальненню міждисциплінарних аспектів наукових засад формування та реалізації ґендерної політики в Україні. Особливу увагу автори приділили питанням імплементації до норм національного законодавства положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами та положень Стамбульської конвенції в освітнє законодавство України.

Відкриваючи захід, Галина Юровська представила авторів монографії, наголосивши на актуальності та важливості цього наукового дослідження.

У своєму виступі Катерина Левченко поінформувала, що монографія складається із трьох розділів, які містять 12 ґрунтовних наукових публікацій.

Своє дослідження вона присвятила темі «Ґендерна політика в Україні: актуальний стан, напрями та перспективи розвитку».

Водночас вона звернула увагу на вагому роль конституційних судів у формуванні правозастосовної практики, спрямованої на подолання дискримінації за ознакою статі, захист прав жінок та забезпечення рівного доступу до участі в суспільному житті.

Ірина Сопілко зосередила увагу на публікації «Військова служба та гендер: шлях до рівності» та розповіла про роль жінок на військовій службі, законодавчі зміни щодо створення рівних умов та можливостей для служби жінок і чоловіків у Збройних Силах України.

Марина Легенька підкреслила, що дана монографія призначена для широкого кола наукових працівників і працівниць, викладачів і викладачок, студентів і студенток закладів освіти, представників і представниць органів публічної влади, громадськості, усіх зацікавлених розвитком сучасної ґендерної політики. Вона окреслила законодавчі ініціативи, спрямовані на імплементацію положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами.

У своєму виступі Микола Легенький акцентував увагу на власній публікації, присвяченій удосконаленню нормативно-правового регулювання в освітній сфері. «Видання ознаменувало завершення певного етапу розвитку наукових досліджень гендерної проблематики, оскільки це практично є перша монографія, яка присвячена виключно цій проблематиці», – зазначив доповідач.

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