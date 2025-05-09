Мерц заявив, що м'яч тепер в руках Москви – Bild неправильно передали його думку про 30-денне перемир'я

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що тепер рішення — за Москвою.

Джерело фото: Facebook / Friedrich Merz

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не казав, що 30-денного перемир'я можуть досягнути на вихідних: Bild неправильно передали його думку.

За його словами, від рішень Кремля залежить, чи буде шанс на довше перемир’я, починаючи з найближчих вихідних

Перед цим німецьке видання з посиланням на політика написало, що він сподівається на угода про припинення вогню буде досягнута цими вихідними.

Як зазначається в матеріалі, новий канцлер Німеччини вже поспілкувався з президентом США Дональдом Трампом, зустрівся з генсеком НАТО Марком Рютте, а також відвідав президента Франції Еммануеля Макрона і прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

Мерц повідомив, що разом Макроном, Туском і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером «написав спільне комюніке», що «значною мірою є ідентичним» пропозиції США.

«Ми дуже сподіваємося, що це буде прийнято і російською стороною. М’яч знаходиться виключно на полі Москви», — додав він.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп закликав до 30-денного перемир'я між Україною і РФ та пригрозив новими санкціями.

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