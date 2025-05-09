Мерц заявил, что мяч теперь на стороне Москвы — Bild неверно передал его мысль о 30-дневном перемирии

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что теперь решение — за Москвой.

Источник фото: Facebook / Friedrich Merz

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Канцлер Германии Фридрих Мерц не говорил, что 30-дневного перемирия могут достичь на выходных: Bild неверно передали его мысль.

По его словам, от решений Кремля зависит, появится ли шанс на более длительное перемирие, начиная с ближайших выходных.

Ранее немецкое издание со ссылкой на политика написало, что он надеется на достижение соглашения о прекращении огня уже в эти выходные.

Как отмечается в материале, новый канцлер Германии уже пообщался с президентом США Дональдом Трампом, встретился с генсеком НАТО Марком Рютте, а также посетил президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Польши Дональда Туска.

Мерц сообщил, что вместе с Макроном, Туском и премьер-министром Великобритании Кииром Стармером «написал совместное коммюнике», которое «в значительной степени идентично» предложению США.

«Мы очень надеемся, что это будет принято и российской стороной. Мяч находится исключительно на поле Москвы», — добавил он.

Отметим, что президент США Дональд Трамп призвал к 30-дневному перемирию между Украиной и РФ и пригрозил новыми санкциями.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.