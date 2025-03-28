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Були завищені ціни на ліки — аптеки вже отримали штрафи на майже четверть мільйона гривень

17:28, 28 березня 2025
В Україні встановлені порушення законодавства про ціни і ціноутворення під час 44 перевірок.
Були завищені ціни на ліки — аптеки вже отримали штрафи на майже четверть мільйона гривень
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Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів повідомила, що з 1 березня до відомства надійшло 1156 звернень громадян щодо цін на ліки, а найбільше від мешканців м. Києва, Івано-Франківської, Хмельницької, Черкаської, Львівської, Полтавської, Тернопільської та Харківської областей.

«Вже встановлені порушення законодавства про ціни і ціноутворення під час 44 перевірок.

За їх результатами до суб’єктів господарювання застосовано адміністративно-господарських санкцій на загальну суму 213,4 тис. гривень», - сказано у повідомленні.

Також, посадових осіб суб’єктів господарювання притягнуто до адміністративної відповідальності шляхом накладання штрафів на загальну суму 27 тис. гривень.

За словами голови Держпродспоживслужби Сергія Ткачука, доручення Президента повинно бути виконано.

«Ціни на ліки мають бути доступними для наших громадян», - додав Ткачук.

Крім того, фахівці територіальних органів Держпродспоживслужби здійснюють щоденні спостереження за цінами на ліки. Наразі проведено 18,6 тис. таких спостережень за ціновими коливаннями.

Нагадуємо, що з 1 березня відновлено перевірки за цінами на лікарські засоби в аптечних закладах і здійснює контроль Держпродспоживслужба.

Крім того, Кабмін встановив розміри надбавок на ліки в аптеках з 1 березня.

Також Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило перелік найбільш популярних лікарських засобів, ціни на які будуть знижені на 30% з 1 березня 2025 року.

Ще українські виробники знизять ціни ще на понад 100 медпрепаратів. Серед препаратів – знеболювальні, сорбенти, антациди, людські імуноглобуліни, антибіотики, анестетики, протиепілептичні лікарські засоби, протикашлеві, жарознижувальні, ліки, що застосовуються для регуляції артеріального тиску, вітаміни та мікроелементи.

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Держпродспоживслужба аптека

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