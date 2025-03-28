Были завышены цены на лекарства — аптеки уже получили штрафы почти на четверть миллиона гривен

В Украине установлены нарушения законодательства о ценах и ценообразовании во время 44 проверок.

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Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила, что с 1 марта в ведомство поступило 1156 обращений граждан относительно цен на лекарства, а больше всего от жителей г. Киева, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черкасской, Львовской, Полтавской, Тернопольской и Харьковской областей.

«Уже установлены нарушения законодательства о ценах и ценообразовании во время 44 проверок.

По их результатам к субъектам хозяйствования применены административно-хозяйственные санкции на общую сумму 213,4 тыс. гривен», — говорится в сообщении.

Также должностные лица субъектов хозяйствования привлечены к административной ответственности путем наложения штрафов на общую сумму 27 тыс. гривен.

По словам главы Госпродпотребслужбы Сергея Ткачука, поручение Президента должно быть выполнено.

«Цены на лекарства должны быть доступными для наших граждан», — добавил Ткачук.

Кроме того, специалисты территориальных органов Госпродпотребслужбы осуществляют ежедневное наблюдение за ценами на лекарства. На данный момент проведено 18,6 тыс. таких наблюдений за колебаниями цен.

Напомним, что с 1 марта возобновлены проверки цен на лекарственные средства в аптечных учреждениях, и контроль осуществляет Госпродпотребслужба.

Кроме того, что Кабмин установил размеры надбавок на лекарства в аптеках с 1 марта.

Также Министерство здравоохранения Украины обнародовало список наиболее популярных лекарственных средств, цены на которые будут снижены на 30% с 1 марта 2025 года.

Еще украинские производители снизят цены еще на более чем 100 медпрепаратов. Среди препаратов – обезболивающие, сорбенты, антациды, человеческие иммуноглобулины, антибиотики, анестетики, противоэпилептические лекарственные средства, противокашлевые, жаропонижающие, лекарства, применяемые для регуляции артериального давления, витамины и микроэлементы.

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