Продавали 10 тис «липових» доларів за 3500 справжніх — у Києві затримали фальшивомонетників, відео

Ділки пропонували до збуту фальшиву національну та іноземну валюти

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У Києві правоохоронці затримали групу фальшивомонетників. Вартість - 30-70% від загальної суми реальних грошей. До прикладу, 10 000 «липових» доларів пропонували за 3 500 справжніх. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Ділків затримали під час чергової партії збуту «фальшивки». За 30 000 «доларів» він отримав понад 480 000 гривень. Цього ж дня затримали і його спільника.

Правоохоронці встановили, що збували фальшивку високої якості мешканці Київської та Вінницької областей. Клієнтуру шукали за допомогою так званого черезтинного радіо. В асортименті: 500 гривень зразка 2011 року за 70% від реальної суми, долари США та Євро за 60%. У ході оперативних заходів задокументовано кілька фактів злочинної діяльності.

Нині двом учасникам угруповання повідомлено про підозру.

Під час обшуків правоохоронці вилучили підроблені кошти майже на 2,3 млн в гривневому еквіваленті, кліше, з два десятки мобільних телефонів, чорнові записи, авто тощо.

За скоєне підозрюваним може загрожувати до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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