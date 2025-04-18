Українська авіакомпанія SkyUp відновила регулярні рейси — уперше з початку повномасштабної війни

SkyUp запускає рейси з Кишинева до 13 європейських міст.

Фото: cfts.org.ua

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Українська авіакомпанія SkyUp вперше з початку повномасштабної війни поновила виконання регулярних пасажирських рейсів. Про це повідомляє ЦТС з посиланням на пресслужбу перевізника.

18 квітня компанія здійснила перші рейси з Кишинева — тимчасової бази SkyUp — до Парижа та Лісабона. У Молдові компанія працює з огляду на те, що український повітряний простір залишається закритим для цивільної авіації.

Згідно з оприлюдненою програмою польотів, SkyUp планує здійснювати регулярні рейси з Кишинева до 13 європейських міст: Парижа, Лісабона, Ніцци, Барселони, Аліканте, Пальми-де-Майорки, Ларнаки, Афін, Салонік, Іракліона, Берліна, Праги та Стокгольма.

У компанії пояснюють, що обрали Кишинів як базу через його близькість до України, що забезпечує зручну логістику та стабільність для міжнародних маршрутів.

Крім того, вже анонсовано й зимову програму польотів на сезон 2025–2026 років — вона охоплює дев’ять напрямків.

«Запуск регулярних рейсів із Кишинева - це не просто новий етап у роботі компанії. Це доказ того, що українські фахівці та компанія здатні залишатися частиною світової авіації попри все», — зазначив генеральний директор SkyUp Дмитро Сєроухов.

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