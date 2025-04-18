Украинская авиакомпания SkyUp возобновила регулярные рейсы – впервые с начала полномасштабной войны

SkyUp запускает рейсы из Кишинева в 13 европейских городов.

Фото: cfts.org.ua

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Украинская авиакомпания SkyUp впервые с начала полномасштабной войны возобновила выполнение регулярных пассажирских рейсов. Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

18 апреля компания осуществила первые рейсы из Кишинева - временной базы SkyUp - в Париж и Лиссабон. В Молдове компания работает ввиду того, что украинское воздушное пространство остается закрытым для гражданской авиации.

Согласно обнародованной программе полетов, SkyUp планирует осуществлять регулярные рейсы из Кишинева в 13 европейских городов: Париж, Лиссабон, Ниццу, Барселону, Аликанте, Пальму-де-Майорку, Ларнаку, Афины, Салоники, Ираклион, Берлин, Прагу и Стокгольм.

В компании объясняют, что выбрали Кишинев как базу из-за его близости к Украине, что обеспечивает удобную логистику и стабильность для международных маршрутов.

Кроме того, уже анонсирована и зимняя программа полетов на сезон 2025-2026 годов - она включает девять направлений.

«Запуск регулярных рейсов из Кишинева - это не просто новый этап в работе компании. Это доказательство того, что украинские специалисты и компания способны оставаться частью мировой авиации несмотря ни на что», - отметил генеральный директор SkyUp Дмитрий Сероухов.

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