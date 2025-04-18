В Киеве двое братьев во время застолья убили товарища, потому что он просил выключить российскую музыку

Мужчинам в возрасте 21 и 22 лет грозит наказание в размере от 10 до 15 лет тюрьмы.

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В Киеве ссора из-за российской музыки закончилась убийством. Так, двое братьев в возрасте 21 и 22 лет убили своего 29-летнего товарища во время застолья. Им сообщено о подозрении. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Установлено, что мужчины поссорились из-за того, что подозреваемые во время застолья в квартире хотели слушать российскую музыку, а их знакомый попросил ее выключить.

Во время конфликта один из братьев нанес ему несколько ножевых ударов, а другой, после того как раненый мужчина упал на пол, несколько раз ударил его по голове кастрюлей. В результате полученных травм 29-летний мужчина скончался.

Подозреваемых задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненно.

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