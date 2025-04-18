США не смогут восстановить полноценное авиасообщение с РФ без разрешения ЕС — Politico

ЕС обеспокоен рисками для безопасности полетов, которые создают поддельные и несертифицированные детали, установленные в российских самолетах, к тому же многие российские самолеты никогда больше не смогут приземлиться в Европе, поскольку они на самом деле не российские, а были украдены у лизингодателей после вторжения.

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С момента вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года российским авиакомпаниям запрещено совершать посадки и полеты над территорией ЕС и США, а также получать доступ к запасным частям для самолетов западных производителей, таких как Boeing или Airbus. Кремль в ответ заблокировал западным авиакомпаниям свое воздушное пространство.

На данный момент Москва публично лоббирует, чтобы США открыли свое небо для российских авиалиний в рамках обсуждения соглашения о прекращении огня с Украиной.

Однако, как отмечает Politico, есть большая проблема с этим планом — ЕС не заинтересован, а без Европы на борту российским перевозчикам будет сложно летать в Соединенные Штаты.

«Во-первых, против России действуют санкции ЕС, которые включают запрет на полеты российских авиакомпаний над воздушным пространством ЕС», — заявил представитель Европейской комиссии.

Кроме политических решений по санкциям, чиновник ЕС также указал на «основные вопросы безопасности», связанные с возможным восстановлением доступа российского флота к воздушному пространству ЕС, поскольку «неизвестно, должным ли образом обслуживались российские авиаперевозчики и службы воздушного движения в течение последних трех лет, что ставит под серьезное сомнение летную годность российского флота».

«Как следствие, существует высокая вероятность того, что фальшивые детали устанавливаются в самолеты, работающие на российском внутреннем рынке», — сказал Сандер Старревельд, директор консалтинговой компании SIG Aviation, предупреждая о рисках для авиационной безопасности.

По его словам, разрешать этим самолетам коммерческую эксплуатацию в Европе опасно, к тому же есть риски ввоза контрафактных деталей в Союз.

С практической точки зрения, восстановление доступа к европейскому небу для российских авиакомпаний, таких как «Аэрофлот», также станет огромным бременем для Агентства ЕС по авиационной безопасности (EASA).

По словам Старревельда, агентство будет обязано обеспечить уровень безопасности российских самолетов, эквивалентный уровню безопасности самолетов, уже эксплуатируемых в ЕС.

В дополнение к вопросам безопасности и сертификации, многие российские самолеты, возможно, никогда больше не смогут приземлиться в Европе, поскольку они на самом деле не российские, а были украдены у лизингодателей после вторжения.

«Некоторые самолеты могут быть конфискованы сразу после приземления в Европе из-за одностороннего решения России национализировать арендованные самолеты», — сказал Старревельд, отметив, что «существуют огромные долги перед западными лизинговыми компаниями, и я ожидаю, что они попытаются вернуть как можно больше активов».

Несмотря на эти проблемы, РФ требует восстановления прямых рейсов в США в рамках любой сделки о прекращении боевых действий, включая снятие санкций с «Аэрофлота».

Как сообщается, РФ обратилась к Вашингтону с просьбой разрешить покупать самолеты, произведенные американским производителем Boeing, и оплачивать их российскими государственными активами, замороженными с начала войны, при условии достижения перемирия. Ответа от США нет.

Как отмечает издание, любые попытки ослабить ограничения для американских и российских авиакомпаний усилят давление со стороны европейских перевозчиков на аналогичные шаги.

Автор: Наталя Мамченко

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