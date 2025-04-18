США не зможуть відновити повноцінне авіасполучення з РФ без дозволу ЄС — Politico

ЄС стурбований ризиками для безпеки польотів, які становлять підроблені та несертифіковані деталі, встановлені в російських літаках, до того ж, багато російських літаків більше ніколи не зможуть приземлитися в Європі, тому що вони насправді не російські, а були вкрадені в орендодавців після вторгнення.

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З моменту вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року російським авіакомпаніям заборонено здійснювати посадки та польоти над територією ЄС і США, а також доступ до запчастин для літаків західних виробників, таких як Boeing або Airbus. Кремль у відповідь заблокував західним авіакомпаніям свій повітряний простір.

Наразі Москва публічно лобіює, щоб США відкрили своє небо для російських авіаліній у рамках обговорення угоди про припинення вогню з Україною.

Але, як зазначає Politico, є велика проблема з цією схемою — ЄС не зацікавлений, а без Європи на борту російським перевізникам буде непросто літати до Сполучених Штатів.

«По-перше, проти Росії діють санкції ЄС, які включають заборону на польоти російських авіакомпаній над повітряним простором ЄС», — сказав представник Європейської комісії.

Крім політичних рішень щодо санкцій, чиновник ЄС також вказав на «основні питання безпеки», пов’язані з можливим відновленням повітряного простору ЄС для російських літаків, оскільки «невідомо, чи належним чином обслуговувалися російські авіаоператори та служби повітряного руху протягом останніх трьох років, що ставить під серйозний сумнів льотну придатність російського флоту».

«Як наслідок, існує висока ймовірність того, що фальшиві деталі встановлюються в літаки, що працюють на російському внутрішньому ринку», — сказав Сандер Старревельд, директор консалтингової компанії SIG Aviation, попереджаючи про ризики для авіаційної безпеки.

За його словами, дозволяти цим літакам комерційно експлуатуватися в Європі небезпечно, до того, є ризики ввезення контрафактних деталей в Союз.

З практичної точки зору, відновлення доступу до європейського неба для російських авіакомпаній, таких як «Аерофлот», також ляже величезним тягарем на Агентство ЄС з авіаційної безпеки (EASA).

За словами Старревельда, агентство буде зобов’язане забезпечити рівень безпеки російських літаків, еквівалентний рівню безпеки літаків, які вже експлуатуються в ЄС.

На додаток до питань безпеки та сертифікації, багато російських літаків, можливо, більше ніколи не зможуть приземлитися в Європі, тому що вони насправді не російські, а були вкрадені в орендодавців після вторгнення.

«Деякі літаки можуть бути конфісковані відразу після приземлення в Європі через одностороннє рішення Росії націоналізувати орендовані літаки», - сказав Старревельд, зазначивши, що «існують величезні борги перед західними лізинговими компаніями, і я очікую, що вони спробують повернути якомога більше активів».

Незважаючи на такі проблеми, РФ вимагає відновлення прямих рейсів до США в рамках будь-якої угоди про припинення бойових дій, зокрема зняття санкцій з «Аерофлоту».

Як повідомляється, РФ звернулася до Вашингтона з проханням дозволити купувати літаки, виготовлені американським виробником Boeing, і оплачувати їх російськими державними активами, які були заморожені з початку війни, за умови досягнення перемир’я. Відповіді від США немає.

Як зазначає видання, будь-які спроби послабити обмеження для американських і російських авіакомпаній посилять тиск з боку європейських перевізників щодо подібних кроків.

Автор: Наталя Мамченко

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