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У Києві двоє братів під час застілля вбили товариша, бо він просив вимкнути російську музику

13:01, 18 квітня 2025
Чоловікам віком 21 та 22 роки загрожує покарання у вигляді від 10 до 15 років вʼязниці.
У Києві двоє братів під час застілля вбили товариша, бо він просив вимкнути російську музику
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У Києві сварка через російську музику закінчилась вбивством. Так, двоє братів віком 21 та 22 роки вбили свого 29-річного товариша під час застілля. Їм повідомлено про підозру. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що чоловіки посварились через те, підозрювані під час застілля у квартирі хотіли слухати російську музику, а їхній знайомий попросив її вимкнути.

Під час конфлікту один з братів завдав йому кілька ударів ножем, а інший після того, як поранений чоловік впав на підлогу, вдарив кілька разів по голові каструлею. Внаслідок отриманих травм 29-річний чоловік помер.

 Підозрюваних затримали в порядку ст. 208 КПК України. До суду скеровано клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічно.

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вбивство Київ

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