У Львові шахраї відкрили фальшивий обмінник та обікрали клієнта на 50 тисяч доларів

Зловмисники облаштували фейковий обмінник і, отримавши 50 тисяч доларів, зникли через шафу з потайним виходом.

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У Львові затримали шахраїв, які заволоділи 50 тисячами доларів у псевдообміннику. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, учасники злочинного угруповання — 20-річний чоловік та 26-річна жінка, — вдаючи з себе працівників пункту обміну валюти в центрі Львова, привласнювали великі суми грошей громадян.

Встановлено, що у квітні цього року зловмисники орендували нежитлове приміщення у середмісті Львова, облаштували його під фіктивний обмінник і, дослідивши валютний ринок, встановили вигідний для клієнтів курс.

«Рекламу про відкриття «рентабельного» обміну валют розмістили на популярних місцевих онлайн-ресурсах — у такий спосіб фігуранти хотіли привернути увагу громадян, які мали намір обміняти значні суми іноземної валюти», — розповіли правоохоронці.

15 квітня до «обмінника» звернувся клієнт із великою сумою грошей — чоловік хотів обміняти 50 тисяч доларів.

Так, жінка-«касир», отримавши від потерпілого кошти, втекла з ними через прихований вихід, який ділки заздалегідь облаштували у встановленій шафі. Для організації подальшої втечі, у цей час інший учасник злочинної схеми вже чекав на «касира» неподалік місця злочину.

Обох фігурантів затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час спроби зникнути з грошима з місця події. Правоохоронці вилучили викрадені 50 000 доларів готівки, яку ділки мали при собі.

Фігурантам повідомлено про підозру за фактом шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Наразі правоохоронці встановлюють інших учасників злочинної схеми та перевіряють їхню причетність до аналогічних епізодів на території країни.

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