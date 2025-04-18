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Во Львове мошенники открыли фальшивый обменник и обворовали клиента на 50 тысяч долларов

21:10, 18 апреля 2025
Злоумышленники обустроили фейковый обменник и, получив 50 тысяч долларов, скрылись из-за шкафа с потайным выходом.
Во Львове мошенники открыли фальшивый обменник и обворовали клиента на 50 тысяч долларов
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Во Львове задержали мошенников, которые завладели 50 тысячами долларов в псевдообменнике. Об этом сообщает полиция региона.

Так, участники преступной группы — 20-летний мужчина и 26-летняя женщина — выдавая себя за сотрудников пункта обмена валют в центре Львова, присваивали крупные суммы денег граждан.

Установлено, что в апреле этого года злоумышленники арендовали нежилое помещение в центре Львова, обустроили его под фиктивный обменник и, изучив валютный рынок, установили выгодный для клиентов курс.

«Рекламу об открытии «прибыльного» обменного пункта разместили на популярных местных онлайн-ресурсах — таким образом фигуранты хотели привлечь внимание граждан, которые намеревались обменять крупные суммы иностранной валюты», — рассказали правоохранители.

15 апреля в «обменник» обратился клиент с крупной суммой денег — мужчина хотел обменять 50 тысяч долларов.

Так, женщина-«кассир», получив от потерпевшего деньги, скрылась с ними через тайный выход, который дельцы заранее оборудовали в установленном шкафу. Для организации дальнейшего побега в это время другой участник преступной схемы уже ожидал «кассира» недалеко от места преступления.

Обоих фигурантов задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины при попытке скрыться с деньгами с места происшествия. Правоохранители изъяли похищенные 50 000 долларов наличными, которые находились при злоумышленниках.

Фигурантам сообщено о подозрении по факту мошенничества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время правоохранители устанавливают других участников преступной схемы и проверяют их причастность к аналогичным эпизодам на территории страны.

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