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Адвокат создавал поддельные документы и выписывал за это счета, а после разоблачения заявил о «потере памяти»

12:43, 18 апреля 2025
Адвоката-мошенника временно отстранили его от практики.
Адвокат создавал поддельные документы и выписывал за это счета, а после разоблачения заявил о «потере памяти»
Фото: thelawyermag.com
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Дисциплинарный трибунал юристов и регистраторов Новой Зеландии постановил отстранить от практики адвоката Бенджамина Вонга за обман клиента, сообщает The Lawyer Mag.

Представитель Юридического общества Новой Зеландии Пол Коллинз заявил, что введение клиента в заблуждение со стороны Вонга было «вероятно, самым серьезным случаем обмана клиента, с которым сталкивался трибунал за все время своего существования».

В 2022 году клиент нанял Вонга для ведения дел по взысканию задолженности. Вонг начал лгать о ходе дела вплоть до февраля 2023 года, создавая поддельные документы, ходатайства, номера дел и переписку. Обман также включал в себя фиктивное определение, разрешающее прекратить дело.

Адвокат также выставлял мошеннические счета за услуги с описанием судебных процессов, которых не было, и с расходами на оплату госпошлин, хотя никакие документы не подавались. Он возложил вину за отсутствие продвижения на сотрудников суда и «судебную систему».

Клиент в конечном итоге подал жалобу на Вонга, и 14 февраля трибунал временно отстранил его от практики. Заседание, на котором решалось, заслуживает ли поведение Вонга длительной приостановки или его следует полностью исключить, состоялось в минувшую среду в окружном суде Окленда.

Вонг заявил, что не помнит, как подделал выписку от имени судьи Маршалла, подписи судебного регистратора и юриста, а также счета, ходатайства противоположной стороны и номера дел в окружном и Верховном судах. Тем не менее, он признал свою вину по предъявленным обвинениям.

Заместитель председателя Дисциплинарного трибунала доктор Джон Адамс в комментарии Herald заявил, что предполагаемая «потеря памяти» Вонгом вызывает беспокойство.

«Должна же быть какая-то причина, почему человек делает такое. А проблема в том, что мы не знаем, какая. Если он сам не знает, зачем он это сделал, то мы тем более не можем знать», — сказал Адамс.

Адвокат Вонга Сара Кэмерон согласилась, что его поведение было «крайне странным».

«Трудно представить объяснение, которое имело бы смысл. Ему это ничем не было выгодно, и ему казалось неизбежным, что обман будет раскрыт», — сказала Кэмерон.

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адвокат Новая Зеландия

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