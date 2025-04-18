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Адвокат створював підроблені документи та виписував за це рахунки, а після викриття заявив про «втрату памʼяті»

12:43, 18 квітня 2025
Адвоката-шахрая тимчасово відсторонили від практики.
Адвокат створював підроблені документи та виписував за це рахунки, а після викриття заявив про «втрату памʼяті»
Фото: thelawyermag.com
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Дисциплінарний трибунал юристів і реєстраторів Нової Зеландії постановив відсторонити від практики адвоката Бенджаміна Вонга за обман клієнта, повідомляє The Lawyer Mag.

Представник Юридичного товариства Нової Зеландії Пол Коллінз заявив, що введення клієнта в оману з боку Вонга було «ймовірно, найсерйознішим випадком обману клієнта, з яким коли-небудь стикався трибунал за всю історію свого існування».

У 2022 році клієнт найняв Вонга для ведення справи щодо стягнення боргу. Вонг почав брехати про хід справи аж до лютого 2023 року, створюючи підроблені документи, клопотання, номери справ і переписку. Обман також включав фіктивну ухвалу, що дозволяє припинити провадження.

Адвокат також виставляв фальшиві рахунки за послуги з описом судових процесів, які ніколи не відбувалися, а також витрати на оплату судових зборів, хоча жодних документів не подавалося. Він поклав провину за відсутність прогресу на працівників суду та «судову систему».

Зрештою клієнт подав скаргу на Вонга, і 14 лютого трибунал тимчасово відсторонив його від практики. Засідання, на якому вирішувалося, чи заслуговує поведінка Вонга на довгострокове відсторонення або його слід повністю виключити, відбулося минулої середи в окружному суді Окленда.

Вонг заявив, що не пам’ятає, як підробив ухвалу від імені судді Маршалла, підписи судового реєстратора й адвоката, а також рахунки, клопотання протилежної сторони та номери справ в окружному та Вищому судах. Тим не менш, він визнав свою вину за висунутими обвинуваченнями.

Заступник голови Дисциплінарного трибуналу доктор Джон Адамс у коментарі Herald заявив, що ймовірна «втрата пам’яті» Вонгом викликає занепокоєння.

«Має ж бути якась причина, чому людина чинить подібне. А проблема в тому, що ми не знаємо, яка. Якщо він сам не знає, навіщо це зробив, то ми тим більше не можемо знати», — сказав Адамс.

Адвокатка Вонга Сара Кемерон погодилася, що його поведінка була «вкрай дивною».

«Важко уявити пояснення, яке мало б сенс. Це не принесло йому жодної вигоди, і йому здавалося неминучим, що обман буде розкрито», — сказала Кемерон.

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адвокат Нова Зеландія

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