Практика судів
  1. В Україні

Кабмін затвердив Порядок ведення Державного реєстру ГМО

13:19, 18 квітня 2025
Уряд ухвалив постанову для посилення контролю за генетично модифікованими організмами.
Кабмін затвердив Порядок ведення Державного реєстру ГМО
Фото: landlord
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 451, яка визначає порядок ведення Державного реєстру генетично модифікованих організмів (ГМО). Це рішення, розроблене Міністерством аграрної політики та продовольства України, спрямоване на виконання Закону України «Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за розміщенням на ринку генетично модифікованих організмів і продукції».

Згідно з постановою, буде створено єдину державну інформаційну систему, яка забезпечить облік, моніторинг, зберігання та поширення даних про зареєстровані ГМО. Це стане важливим кроком для покращення прозорості в галузі біотехнологій і підвищення споживчої безпеки, а також відповідає зобов’язанням України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС.

Постанова також адаптує українське законодавство до стандартів Європейського Союзу, зокрема до Директиви 2001/18/ЄС, що регулює виведення генетично модифікованих організмів в навколишнє середовище, та Рішення Комісії 2004/204/ЄС щодо ведення реєстрів для запису інформації про ГМО. Це дозволить Україні запровадити систему обліку та контролю, аналогічну європейській, що зменшить ризики для здоров'я людей та довкілля.

Прийняття цієї постанови також поліпшить контроль за обігом ГМО, покращить інформування громадськості та міжнародних партнерів, а також створить підстави для подальшого вдосконалення біобезпеки в Україні. Документ набирає чинності разом із відповідним законом у вересні 2026 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Допуск до роботи без трудового договору не може бути легалізований договором співпраці – позиція Верховного Суду

Верховний Суд вказав, що наявність договору про співробітництво між фізичними особами-підприємцями не виключає обов’язку оформлення трудових відносин у разі виконання однією особою трудових функцій в інтересах іншої

Депутати пропонують спростити продаж і передачу у користування земельних ділянок колишнім власникам зруйнованих об’єктів

Продаж і передачу у користування земельних ділянок державної, комунальної власності колишнім власникам будівель, споруд, що були зруйновані внаслідок бойових дій і були розташовані на таких земельних ділянках, пропонується здійснювати без земельних торгів.

США не зможуть відновити повноцінне авіасполучення з РФ без дозволу ЄС — Politico

ЄС стурбований ризиками для безпеки польотів, які становлять підроблені та несертифіковані деталі, встановлені в російських літаках, до того ж, багато російських літаків більше ніколи не зможуть приземлитися в Європі, тому що вони насправді не російські, а були вкрадені в орендодавців після вторгнення.

Для роботодавців пропонують запровадити квоту на працевлаштування учасників бойових дій – депутати внесли законопроект

У разі невиконання роботодавцем протягом року квоти для працевлаштування УБД з нього пропонується стягувати штраф за кожного непрацевлаштованого громадянина у двократному розмірі мінімальної зарплати.

Руслан Стефанчук вніс законопроект з новою редакцією закону про Омбудсмена, яким пропонується змінити порядок його призначення та звільнення

Спікер парламенту Руслан Стефанчук разом з колегами зареєстрували нову редакцію закону про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Половінкіна
    Наталія Половінкіна
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Анатолій Ясельський
    Анатолій Ясельський
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Наталія Новікова
    Наталія Новікова
    голова Господарського суду Харківської області