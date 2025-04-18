Кабмін затвердив Порядок ведення Державного реєстру ГМО

Уряд ухвалив постанову для посилення контролю за генетично модифікованими організмами.

Фото: landlord

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Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 451, яка визначає порядок ведення Державного реєстру генетично модифікованих організмів (ГМО). Це рішення, розроблене Міністерством аграрної політики та продовольства України, спрямоване на виконання Закону України «Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за розміщенням на ринку генетично модифікованих організмів і продукції».

Згідно з постановою, буде створено єдину державну інформаційну систему, яка забезпечить облік, моніторинг, зберігання та поширення даних про зареєстровані ГМО. Це стане важливим кроком для покращення прозорості в галузі біотехнологій і підвищення споживчої безпеки, а також відповідає зобов’язанням України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС.

Постанова також адаптує українське законодавство до стандартів Європейського Союзу, зокрема до Директиви 2001/18/ЄС, що регулює виведення генетично модифікованих організмів в навколишнє середовище, та Рішення Комісії 2004/204/ЄС щодо ведення реєстрів для запису інформації про ГМО. Це дозволить Україні запровадити систему обліку та контролю, аналогічну європейській, що зменшить ризики для здоров'я людей та довкілля.

Прийняття цієї постанови також поліпшить контроль за обігом ГМО, покращить інформування громадськості та міжнародних партнерів, а також створить підстави для подальшого вдосконалення біобезпеки в Україні. Документ набирає чинності разом із відповідним законом у вересні 2026 року.

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