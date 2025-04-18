Кабмин утвердил Порядок ведения Государственного реестра ГМО

Правительство приняло постановление для усиления контроля за генетически модифицированными организмами.

Фото: landlord

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Кабинет Министров Украины принял постановление № 451, которое определяет порядок ведения Государственного реестра генетически модифицированных организмов (ГМО). Это решение, разработанное Министерством аграрной политики и продовольствия Украины, направлено на выполнение Закона Украины «О государственном регулировании генетически-инженерной деятельности и государственном контроле за размещением на рынке генетически модифицированных организмов и продукции».

Согласно постановлению, будет создана единая государственная информационная система, которая обеспечит учет, мониторинг, хранение и распространение данных о зарегистрированных ГМО. Это станет важным шагом для улучшения прозрачности в области биотехнологий и повышения потребительской безопасности, а также соответствует обязательствам Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

Постановление также адаптирует украинское законодательство к стандартам Европейского Союза, в частности к Директиве 2001/18/ЕС, регулирующей вывод генетически модифицированных организмов в окружающую среду, и Решению Комиссии 2004/204/ЕС по ведению реестров для записи информации о ГМО. Это позволит Украине ввести систему учета и контроля, аналогичную европейской, что уменьшит риски для здоровья людей и окружающей среды.

Принятие этого постановления также улучшит контроль за оборотом ГМО, улучшит информирование общественности и международных партнеров, а также создаст основания для дальнейшего совершенствования биобезопасности в Украине. Документ вступает в силу вместе с соответствующим законом в сентябре 2026 года.

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