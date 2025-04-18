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Депутати пропонують спростити продаж і передачу у користування земельних ділянок колишнім власникам зруйнованих об’єктів

13:00, 18 квітня 2025
Продаж і передачу у користування земельних ділянок державної, комунальної власності колишнім власникам будівель, споруд, що були зруйновані внаслідок бойових дій і були розташовані на таких земельних ділянках, пропонується здійснювати без земельних торгів.
Депутати пропонують спростити продаж і передачу у користування земельних ділянок колишнім власникам зруйнованих об’єктів
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Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроект 13174 щодо захисту прав на землю власників об’єктів нерухомого майна, зруйнованих внаслідок бойових дій.

Законопроектом пропонується:

  • встановити, що продаж, передача у користування земельних ділянок державної, комунальної власності колишнім власникам будівель, споруд, що були зруйновані внаслідок бойових дій і були розташовані на таких земельних ділянках, здійснюється без проведення земельних торгів
  • дозволити протягом дії воєнного стану безоплатну передачу земельних ділянок державної, комунальної власності колишнім власникам зруйнованих об’єктів;
  • встановити, що протягом дії воєнного стану та 5 років з дня його припинення або скасування передача у власність, користування земельних ділянок власникам зруйнованих об’єктів, встановлення, зміна їх цільового призначення здійснюється без розроблення містобудівної документації за умови що цільове призначення земельної ділянки буде визначено відповідно до призначення об’єкта нерухомого майна до його знищення.

Так, у Земельному кодексі пропонується встановити, що не підлягають продажу, передачі в користування на конкурентних засадах (на земельних торгах) земельні ділянки державної чи комунальної власності у разі продажу, передачі в користування земельних ділянок колишнім власникам знищеного внаслідок обставин, спричинених збройною агресією РФ проти України нерухомого майна (будівель, споруд), право власності на яке відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно припинено у зв'язку із знищенням майна.

Встановлення цільового призначення земельної ділянки, яка передається у власність, користування колишнім власникам знищеного внаслідок обставин, спричинених збройною агресією РФ проти України нерухомого майна (будівель, споруд), право власності на яке відповідно до відомостей Реєстру речових прав на нерухоме майно припинено у зв'язку із знищенням майна, може здійснюватися без дотримання правил співвідношення між видом цільового призначення земельної ділянки та видом функціонального призначення території, визначеним відповідною містобудівною документацією та без додержання вимог частини третьої стаття 24 Закону «Про регулювання містобудівної діяльності», за умови що цільове призначення земельної ділянки буде визначено відповідно до призначення об’єкта нерухомого майна до його знищення.

Як зазначають автори, наразі відповідно до закону власникам зруйнованих об’єктів виплачується компенсація.

Визначено, що «право власності отримувача компенсації на знищений об’єкт нерухомого майна припиняється у зв’язку з його знищенням. Державна реєстрація припинення такого права здійснюється відповідно до закону».

В той же час, трапляються випадки, коли право власності, користування земельною ділянкою, на якій розташована зруйнована будівля, споруда, не оформлено за отримувачем компенсації.

У статті 134 Земельного кодексу передбачено, що передача у користування земельної ділянки державної, комунальної власності, на якій розташований об'єкт нерухомого майна (будівля, споруда), що перебуває у власності фізичних або юридичних осіб, здійснюється без проведення земельних торгів.

Перехідні положення Земельного кодексу встановлюють, що заборонена на період воєнного стану безоплатна передача у приватну власність земельних ділянок державної, комунальної власності дозволяється у разі безоплатної передачі земельних ділянок у приватну власність власникам розташованих на таких земельних ділянках об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд).

Таким чином, у разі державної реєстрації припинення права власності на зруйновану будівлю, споруду, що перебуває на земельні ділянці державної, комунальної власності, що не передана у користування власнику цієї зруйнованої нерухомості, він фактично не зможе одержати її ні в оренду, ні у власність.

Також, у зв’язку з припиненням права власності на зруйнований об’єкт нерухомості втрачається право на одержання земельних ділянок без додержання вимог, передбачених абзацом 1 ч. 3 статті 20 Земельного кодексу.

В результаті передачі у власність, користування земельної ділянки власнику зруйнованого об’єкта нерухомості має передувати розроблення чи зміна містобудівної документації. Це не є справедливим по відношенню до власників зруйнованої нерухомості.

Зважаючи на викладене, існує потреба у внесенні змін до Земельного кодексу, якими доцільно дозволити безоплатну передачу земельних ділянок державної, комунальної власності та передачу їх в користування без проведення земельних торгів колишнім власникам будівель, споруд, що були зруйновані внаслідок бойових дій і були розташовані на таких земельних ділянках.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України законопроект земля

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Депутати пропонують спростити продаж і передачу у користування земельних ділянок колишнім власникам зруйнованих об’єктів

Продаж і передачу у користування земельних ділянок державної, комунальної власності колишнім власникам будівель, споруд, що були зруйновані внаслідок бойових дій і були розташовані на таких земельних ділянках, пропонується здійснювати без земельних торгів.

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