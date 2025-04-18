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Делегація США представила у Парижі контури мирної пропозиції з описом умов припинення бойових дій – Bloomberg

16:49, 18 квітня 2025
США пропонують послабити санкції проти РФ – у разі тривалого припинення вогню
Делегація США представила у Парижі контури мирної пропозиції з описом умов припинення бойових дій – Bloomberg
Фото: bostonherald.com
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Представники США на зустрічі у Парижі 17 квітня представили союзникам пропозиції щодо укладання мирної угоди між РФ та Україною, включно з описом умов припинення бойових дій і послаблення санкцій проти Москви в разі тривалого припинення вогню. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами європейських чиновників, обізнаних з цим питанням, пропозиція США фактично заморозить війну, а українські території, які зараз окуповані РФ, залишаться під контролем Москви. Прагнення Києва вступити до НАТО також не будуть розглядатися. Чиновники відмовилися надати додаткові подробиці, посилаючись на конфіденційний характер обговорень.

Паризькі переговори включали зустріч між президентом Франції Еммануелем Макроном і представником США Стівом Віткоффом, а також обговорення між держсекретарем США Марко Рубіо та радниками з національної безпеки та переговорниками з Франції, Німеччини, Великобританії та України.

Союзники знову зберуться в Лондоні наступного тижня, щоб продовжити обговорення.

Один із чиновників сказав виданню, що плани, які необхідно додатково обговорити з Києвом, не означатимуть остаточного врегулювання, і що європейські союзники не визнають окуповані території російськими. Чиновники підкреслили, що переговори будуть спірними, якщо Кремль не погодиться припинити бойові дії, і що надання Україні гарантій безпеки, щоб гарантувати, що будь-яка угода витримає, є важливим.

В свою чергу, Марко Рубіо заявив, що гарантії безпеки не є «нелегітимним бажанням» з боку України, але учасники переговорів поки що не опускалися до такого рівня конкретики.

«Кожна суверенна нація на Землі має право захищати себе. Україна матиме право захищатися і укладати будь-які угоди, які вона хоче укладати на двосторонній основі з різними країнами», - сказав він.

Нагадаємо, що також держсекретар США Марко Рубіо заявив, що якщо американські зусилля зупинити війну в Україні зазнають невдачі протягом декількох днів, то президенту США Дональду Трампу повідомлять, що переговори більше не є життєздатним варіантом. «Якщо обидві сторони серйозно налаштовані на мир, то ми хочемо допомогти, в іншому випадку ми будемо рухатися далі», — сказав Марко Рубіо.  За його словами, США три роки підтримували Україну, але тепер вони досягли точки, «коли потрібно сфокусуватися на іншому».

Як раніше писала «Судово-юридична газета» з посиланням на Politico, США не зможуть відновити повноцінне авіасполучення з РФ без дозволу ЄС. Зі свого боку, ЄС стурбований ризиками для безпеки польотів, які становлять підроблені та несертифіковані деталі, встановлені в російських літаках, до того ж, багато російських літаків більше ніколи не зможуть приземлитися в Європі.

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США росія Україна війна Франція

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