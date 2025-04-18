Делегация США представила в Париже контуры мирного предложения с описанием условий прекращения боевых действий – Bloomberg

США предлагают ослабить санкции против РФ – в случае длительного прекращения огня.

Фото: bostonherald.com

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Представители США на встрече в Париже 17 апреля представили союзникам предложения по заключению мирного соглашения между РФ и Украиной, включая описание условий прекращения боевых действий и ослабления санкций против Москвы в случае длительного прекращения огня. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам европейских чиновников, знакомых с вопросом, предложение США фактически заморозит войну, а украинские территории, ныне оккупированные РФ, останутся под контролем Москвы. Стремление Киева вступить в НАТО также не будет рассматриваться. Чиновники отказались предоставить дополнительные детали, ссылаясь на конфиденциальный характер обсуждений.

Парижские переговоры включали встречу между президентом Франции Эммануэлем Макроном и представителем США Стивом Уиткоффом, а также обсуждения между госсекретарем США Марко Рубио и советниками по национальной безопасности и переговорщиками из Франции, Германии, Великобритании и Украины.

Союзники снова соберутся в Лондоне на следующей неделе, чтобы продолжить обсуждение.

Один из чиновников сообщил изданию, что планы, которые необходимо дополнительно обсудить с Киевом, не будут означать окончательного урегулирования, и что европейские союзники не признают оккупированные территории российскими. Чиновники подчеркнули, что переговоры будут спорными, если Кремль не согласится прекратить боевые действия, и что предоставление Украине гарантий безопасности для обеспечения устойчивости любой сделки является важным.

В свою очередь, Марко Рубио заявил, что гарантии безопасности не являются «нелегитимным желанием» со стороны Украины, но участники переговоров пока не дошли до такого уровня конкретики.

«Каждая суверенная нация на Земле имеет право защищать себя. Украина будет иметь право защищаться и заключать любые соглашения, которые она хочет заключать на двусторонней основе с различными странами», – сказал он.

Напоминаем, что госсекретарь США Марко Рубио также заявил, что если американские усилия по остановке войны в Украине потерпят неудачу в течение нескольких дней, президенту США Дональду Трампу сообщат, что переговоры больше не являются жизнеспособным вариантом. «Если обе стороны серьезно настроены на мир, мы хотим помочь, в противном случае мы будем двигаться дальше», – сказал Марко Рубио. По его словам, США три года поддерживали Украину, но теперь достигли точки, «когда нужно сосредоточиться на другом».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на Politico, США не смогут восстановить полноценное авиасообщение с РФ без разрешения ЕС. Со своей стороны, ЕС обеспокоен рисками для безопасности полетов, которые представляют поддельные и несертифицированные детали, установленные в российских самолетах, к тому же многие российские самолеты больше никогда не смогут приземлиться в Европе.

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