Папа Франциск пропустит часть Пасхальных церемоний

Папа Римский, вероятно, не будет присутствовать на традиционном крестном ходе в Страстную пятницу у Колизея.

Фото: AP

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Папа Римский Франциск, который перенес тяжелую двустороннюю пневмонию и провел пять недель в больнице, примет участие в части Пасхальных церемоний, а несколько важных мероприятий в честь Пасхи он уже передал другим, пишет Bild.

Издание отмечает, что Папа Франциск еще не восстановился полностью, поэтому неудивительно, что он уже делегировал несколько важных мероприятий в честь Пасхи. В четверг посетители собора Святого Петра безуспешно надеялись на его присутствие на открытии литургических праздников Пасхи: вместо Папы традиционное освящение мира возглавил итальянский куриальный кардинал Доменико Кальканьо.

Также, по сообщениям СМИ, папа, вероятно, не будет присутствовать на традиционном крестном ходе в Страстную пятницу у Колизея. Тем не менее, многие паломники надеются, что в воскресенье он сможет выйти на балкон собора Святого Петра и произнести традиционное благословение «Urbi et Orbi» — «к городу (Риму) и к миру».

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