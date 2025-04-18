Медицинское сообщество официально признало пятый тип диабета — он связан с недоеданием

Новый тип диабета связан с хроническим недоеданием, которое приводит к нарушению развития поджелудочной железы и, как следствие, к недостаточной выработке инсулина.

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Международная диабетическая федерация официально признала пятый тип диабета, вызванный недоеданием. Об этом сообщает The Independent.

Так, на Всемирном диабетическом конгрессе, который состоялся 8 апреля в Таиланде, Международная диабетическая федерация впервые официально признала ещё один подвид диабета.

Новый тип диабета связан с хроническим недоеданием, которое приводит к нарушению развития поджелудочной железы и, как следствие, к недостаточной выработке инсулина. Это заболевание на протяжении многих лет ошибочно принимали за другие формы диабета, поскольку оно имеет схожие симптомы.

Исследования этого типа начались ещё в середине XX века, однако тогда его неверно классифицировали как диабет 1-го или 2-го типа.

Для сравнения: первый тип диабета вызван аутоиммунным поражением клеток, вырабатывающих инсулин, тогда как второй тип связан с инсулинорезистентностью — состоянием, при котором организм не может эффективно использовать имеющийся инсулин.

Пятый тип отличается иным механизмом: у пациентов с этим диагнозом поджелудочная железа физически недоразвита из-за длительного истощения организма, особенно в детском возрасте.

Как объяснила профессор Мередит Хокинс из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна, пациенты с таким диабетом обычно молоды и имеют дефицит массы тела, из-за чего их ошибочно диагностировали как больных с диабетом 1-го типа. Однако инсулинотерапия в таких случаях не только не помогала, но иногда даже вызывала опасное снижение уровня сахара в крови.

По данным Международной диабетической федерации, новый тип заболевания потенциально затрагивает от 20 до 25 миллионов человек по всему миру, в основном в странах Азии и Африки.

Во время конгресса также было объявлено о создании специальной рабочей группы, которая в течение следующих двух лет должна разработать официальные стандарты диагностики и лечения пятого типа диабета.

«Это состояние слишком долго оставалось без внимания, лишая миллионы людей доступа к необходимой помощи. Создание рабочей группы — это шаг к справедливости, развитию науки и спасению жизней», — заявил президент федерации Петер Шварц.

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