В СБУ призвали ограничить посещение массовых мероприятий во время Пасхи

В Службе безопасности подчеркивают, что для реализации преступных намерений оккупанты используют широкий арсенал мероприятий диверсионной деятельности.
И, как указывают в СБУ, оккупанты продолжают хитро привлекать своих агентов для подготовки терактов и корректировки воздушных атак по гражданской инфраструктуре Украины.
Таким образом, Служба безопасности призывает граждан накануне и в период празднования Пасхи:
Как писала «Судебно-юридическая газета», столица готовится к празднованию Пасхи, но, как и в последние 3 года – в условиях военного положения. В этот день время комендантский час не будут изменять, говорят в КГГА. Таким образом, он будет действовать, как всегда, с 00:00 до 05:00.
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