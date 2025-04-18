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В СБУ призвали ограничить посещение массовых мероприятий во время Пасхи

21:50, 18 апреля 2025
Граждан призвали соблюдать меры безопасности накануне и в период Пасхи.
В СБУ призвали ограничить посещение массовых мероприятий во время Пасхи
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В Службе безопасности подчеркивают, что для реализации преступных намерений оккупанты используют широкий арсенал мероприятий диверсионной деятельности.

И, как указывают в СБУ, оккупанты продолжают хитро привлекать своих агентов для подготовки терактов и корректировки воздушных атак по гражданской инфраструктуре Украины.

Таким образом, Служба безопасности призывает граждан накануне и в период празднования Пасхи:

  • ограничить посещение массовых мероприятий;
  • не поддаваться на возможные провокации или подстрекательства к незаконным действиям;
  • соблюдать комендантский час, установленный для вашего региона;
  • не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а во время неё находиться в укрытиях;
  • сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу.

Как писала «Судебно-юридическая газета», столица готовится к празднованию Пасхи, но, как и в последние 3 года – в условиях военного положения. В этот день время комендантский час не будут изменять, говорят в КГГА. Таким образом, он будет действовать, как всегда, с 00:00 до 05:00.

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