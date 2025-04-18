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В СБУ закликали обмежити відвідування масових заходів під час Великодня

21:50, 18 квітня 2025
Громадян закликали дотримуватися заходів безпеки напередодні та у період Великодня.
В СБУ закликали обмежити відвідування масових заходів під час Великодня
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У Службі безпеки наголошують, що для реалізації злочинних намірів окупанти використовують великий арсенал заходів підривної діяльності.

І, як вказують в СБУ, окупанти продовжують підступно залучати своїх агентів для підготовки терактів та коригування повітряних атак по цивільній інфраструктурі України.

Відтак Служба безпеки закликає громадян напередодні та у період відзначення Великодня:

  • обмежити відвідування масових заходів;
  • не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій;
  • дотримуватися комендантської години, встановленої для вашого регіону;
  • не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а під час неї перебувати в укриттях;
  • повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу.

Як писала «Судово-юридична газета», столиця готується до відзначення Великодня, але, як і попередні 3 роки – в умовах воєнного стану. У цей день не змінюватимуть час комендантської години, кажуть у КМДА. Відтак, вона діятиме, як і завжди, з 00:00 до 05:00.

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СБУ війна

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