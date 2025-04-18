В СБУ закликали обмежити відвідування масових заходів під час Великодня

У Службі безпеки наголошують, що для реалізації злочинних намірів окупанти використовують великий арсенал заходів підривної діяльності.
І, як вказують в СБУ, окупанти продовжують підступно залучати своїх агентів для підготовки терактів та коригування повітряних атак по цивільній інфраструктурі України.
Відтак Служба безпеки закликає громадян напередодні та у період відзначення Великодня:
Як писала «Судово-юридична газета», столиця готується до відзначення Великодня, але, як і попередні 3 роки – в умовах воєнного стану. У цей день не змінюватимуть час комендантської години, кажуть у КМДА. Відтак, вона діятиме, як і завжди, з 00:00 до 05:00.
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