В СБУ закликали обмежити відвідування масових заходів під час Великодня

Громадян закликали дотримуватися заходів безпеки напередодні та у період Великодня.

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У Службі безпеки наголошують, що для реалізації злочинних намірів окупанти використовують великий арсенал заходів підривної діяльності.

І, як вказують в СБУ, окупанти продовжують підступно залучати своїх агентів для підготовки терактів та коригування повітряних атак по цивільній інфраструктурі України.

Відтак Служба безпеки закликає громадян напередодні та у період відзначення Великодня:

обмежити відвідування масових заходів;

не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій;

дотримуватися комендантської години, встановленої для вашого регіону;

не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а під час неї перебувати в укриттях;

повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу.

Як писала «Судово-юридична газета», столиця готується до відзначення Великодня, але, як і попередні 3 роки – в умовах воєнного стану. У цей день не змінюватимуть час комендантської години, кажуть у КМДА. Відтак, вона діятиме, як і завжди, з 00:00 до 05:00.

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