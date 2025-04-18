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Медична спільнота офіційно визнала п’ятий тип діабету — він пов’язаний із недоїданням

16:40, 18 квітня 2025
Новий тип діабету пов’язаний із тривалим недоїданням, що призводить до порушення розвитку підшлункової залози і, як наслідок, до недостатньої продукції інсуліну.
Медична спільнота офіційно визнала п’ятий тип діабету — він пов’язаний із недоїданням
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Міжнародна діабетична федерація офіційно визнала п’ятий тип діабету, спричинений недоїданням. Про це повідомляє The Independent.

Так, на Всесвітньому діабетичному конгресі, що відбувся 8 квітня у Таїланді, Міжнародна діабетична федерація вперше офіційно визнала ще один різновид діабету.

Новий тип діабету пов’язаний із тривалим недоїданням, що призводить до порушення розвитку підшлункової залози і, як наслідок, до недостатньої продукції інсуліну. Це захворювання роками плутали з іншими формами діабету, оскільки воно має деякі подібні симптоми.

Дослідження цього типу розпочалися ще у середині ХХ століття, однак на той час його помилково класифікували як діабет 1-го або 2-го типу.

Для порівняння: перший тип діабету викликаний автоімунним ураженням клітин, що продукують інсулін, тоді як другий — пов’язаний з інсулінорезистентністю, коли організм не може ефективно використовувати наявний інсулін.

П’ятий тип відрізняється іншим механізмом: в осіб із цим діагнозом підшлункова залоза фізично недорозвинена через хронічне виснаження організму, особливо у дитячому віці.

Як пояснила професорка Мередіт Гокінс із Медичного коледжу Альберта Ейнштейна, пацієнти з цим типом діабету зазвичай молоді, мають низьку масу тіла, що вводило лікарів в оману — їх лікували як хворих на діабет 1-го типу. Однак інсулінотерапія не тільки не допомагала, а іноді навіть викликала небезпечне зниження рівня глюкози в крові.

За даними Міжнародної діабетичної федерації, новий тип діабету потенційно вражає 20–25 мільйонів людей у світі, зокрема в країнах Азії та Африки.

Під час конгресу також було оголошено про створення спеціальної робочої групи, яка протягом наступних двох років має розробити стандарти діагностики та лікування п’ятого типу діабету.

«Цей стан занадто довго залишався без належної уваги, позбавляючи мільйони людей доступу до допомоги. Створення робочої групи — це крок до справедливості, розвитку науки та порятунку життів», — заявив президент федерації Пітер Шварц.

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