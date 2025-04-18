Папа Франциск пропустить частину Великодніх церемоній

Папа Римський, ймовірно, не буде присутній на традиційній Хресній ході у Страсну п’ятницю біля Колізею.

Фото: AP

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Папа Римський Франциск, який переніс тяжку двосторонню пневмонію і провів п’ять тижнів у лікарні, візьме участь лише у частині Великодніх церемоній, а кілька важливих подій на честь Великодня вже передав іншим, пише Bild.

Видання зазначає, що Папа Франциск ще не повністю одужав, тож не дивно, що вже делегував кілька важливих заходів на Великдень. У четвер відвідувачі собору Святого Петра даремно сподівалися на його присутність під час відкриття літургійних великодніх свят: замість Папи традиційне освячення мира очолив італійський куріальний кардинал Доменіко Кальканьо.

Також, за повідомленнями ЗМІ, Папа, ймовірно, не буде присутній на традиційній Хресній ході у Страсну п’ятницю біля Колізею. Водночас багато паломників сподіваються, що в неділю він зможе вийти на балкон собору Святого Петра і виголосити традиційне благословення «Urbi et Orbi» — «Місту (Риму) і світу».

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