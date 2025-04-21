Посол США Бріджит Брінк опублікувала прощальне послання українцям та підбила підсумки роботи, відео

Бути послом США в Україні було честю, — зазначила Бріджит Брінк.

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Бріджит Брінк, яка йде у відставку з посади посла США в Україні, опублікувала прощальне відеозвернення та підбила підсумки роботи.

Брінк заявила, що робота на посаді посла США в Україні була честю всього її життя.

Вона перерахувала американську підтримку Україні протягом повномасштабного вторгнення – від військової до гуманітарної, а також допомогу з реформами.

Також Брінк згадала про травень 2022 року, коли прибула до країни, що перебувала в екзистенціальній боротьбі за виживання. Вона пояснила, що ті перші дні місія була простою: допомогти Україні залишитися вільною.

"Я згадую травень 2022 року і пам'ятаю, як прибула до країни, що перебувала в екзистенціальній боротьбі за виживання. У ті перші дні місія була простою: допомогти Україні залишитися вільною. Протягом останніх трьох років ми разом допомагали відважним захисникам України відвоювати територію та утримувати лінію фронту. Ми підтримували альтернативні зернові маршрути та чорноморську торгівлю, щоб підтримати економіку", - сказала Брінк.

За її словами, Україна по праву здобула репутацію мужньої нації, котра належить до Європи, суверенного партнера, сильного міцного та інноваційного.

Раніше повідомлялося, що посол США в Україні Бріджит Брінк планує достроково піти у відставку.

У Державному департаменті США підтвердили, що посол США в Україні Бріджит Брінк залишає свою посаду.

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