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На Львівщині в ДТП постраждало двоє дітей – авто вилетіло з дороги, фото

23:48, 12 травня 2025
Аварія сталася на трасі «Київ-Чоп».
На Львівщині в ДТП постраждало двоє дітей – авто вилетіло з дороги, фото
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На Львівщині внаслідок ДТП постраждали четверо людей — серед них двоє дітей. Як повідомили у поліції, аварія сталася 11 травня о 10:45 на трасі «Київ-Чоп» поблизу села Гамаліївка, Львівського району. За попередніми даними, зіткнулися Seat Ibiza, яким керував 23-річний мешканець району, та Skoda Octavia під керуванням 41-річного жителя Києва.

Унаслідок зіткнення травмувалися троє пасажирів Skoda — 41-річна жінка та двоє дітей віком 3 і 10 років, а також водій Seat. Усіх постраждалих госпіталізували.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

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ДТП

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