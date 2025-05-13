У Дніпрі підлітки знімали на відео чоловіка, який тонув – поліція розшукує очевидців

Поліція вирішує щодо відкриття кримінального провадження щодо ненадання допомоги.

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У Дніпрі поліція встановлює осіб, які могли бути свідками загибелі чоловіка у водоймі кар’єру, але замість того, щоб допомогти, знімали інцидент на мобільний телефон. Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

Тіло чоловіка без ознак життя виявили місцеві мешканці 10 травня. Згодом у соцмережах з’явилося відео, на якому, ймовірно, підлітки фільмують момент, як чоловік бореться за життя у воді, намагаючись вибратися самостійно. Жодної допомоги йому не надали.

Правоохоронці з’ясовують особи, присутні на місці події, та вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 136 Кримінального кодексу України — ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані.

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