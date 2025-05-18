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«Посадили в бус і били» – ветеран звинуватив львівський ТЦК у побитті й викраденні

20:27, 18 травня 2025
«Сказали, що я знахабнів» – нацгвардієць розповів про напад ТЦК.
«Посадили в бус і били» – ветеран звинуватив львівський ТЦК у побитті й викраденні
Фото: Львівський обласний ТЦК та СП
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У мережі з’явилося відео молодого чоловіка, який представився ветераном війни Андрієм Баглаєм і повідомив, що його нібито викрали та побили співробітники територіального центру комплектування у Львові.

За словами Баглая, 23-річного колишнього нацгвардійця, звільненого зі служби за станом здоров’я, 16 травня п’ятеро чоловіків у формі напали на нього в місті, не пояснюючи причин. Вони побили його, заштовхали в мікроавтобус і продовжували бити вже в салоні.

«Посадили в буса, почали далі бити по голові… Я кажу, що «хлопці, ви помилилися і не того взяли». Вони мені так ласкаво сказали, щоб я не говорив», — розповів Баглай.

За його словами, один із затриманих також скаржився, що має право на відстрочку, бо втратив брата на війні, проте ці слова проігнорували.

«Десь через годину вони в мене запитали прізвище і дату народження. Я розповів, сказав, що звільнений за станом здоров’я. Якраз ми проїжджали недалеко біля мого будинку, я попросив, щоб мене висадили. Вони мені сказали, що я знахабнів, завезли мене в кінець Залізничного району і викинули мене з автобуса», — розповів чоловік.

У Львівському обласному ТЦК та СП повідомили, що проводять внутрішню перевірку:

«Наразі проводиться перевірка, з’ясовуються обставили інциденту. Перевіряємо хто  саме із військовослужбовців РТЦК та СП Львівської області причетні до вищезгаданого епізоду. У разі підтвердження неправомірних дій військовослужбовців, винні нестимуть відповідальність, передбачену законом».

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Львів Нацгвардія ветерани ТЦК

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