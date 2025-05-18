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«Посадили в буса и били» – ветеран обвинил львовский ТЦК в избиении и похищении

20:27, 18 мая 2025
«Сказали, что я обнаглел» – нацгвардеец рассказал о нападении ТЦК.
«Посадили в буса и били» – ветеран обвинил львовский ТЦК в избиении и похищении
Фото: Львовский областной ТЦК и СП
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В сети появилось видео молодого человека, который представился ветераном войны Андреем Баглаем и сообщил, что его якобы похитили и избили сотрудники территориального центра комплектования во Львове.

По словам Баглая, 23-летнего бывшего нацгвардейца, уволенного со службы по состоянию здоровья, 16 мая пятеро мужчин в форме напали на него в городе, не объясняя причин. Они избили его, затолкали в микроавтобус и продолжали избивать уже в салоне.

«Посадили в буса, начали дальше бить по голове... Я говорю, что «ребята, вы ошиблись и не того взяли». Они мне так ласково сказали, чтобы я не говорил», - рассказал Баглай.

По его словам, один из задержанных также жаловался, что имеет право на отсрочку, потому что потерял брата на войне, однако эти слова проигнорировали.

«Где-то через час они у меня спросили фамилию и дату рождения. Я рассказал, сказал, что уволен по состоянию здоровья. Как раз мы проезжали недалеко возле моего дома, я попросил, чтобы меня высадили. Они мне сказали, что я обнаглел, завезли меня в конец Железнодорожного района и выбросили меня из автобуса», - рассказал мужчина.

Во Львовском областном ТЦК и СП сообщили, что проводят внутреннюю проверку:

«Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства инцидента. Проверяем кто именно из военнослужащих РТЦК и СП Львовской области причастны к вышеупомянутому эпизоду. В случае подтверждения неправомерных действий военнослужащих, виновные будут нести ответственность, предусмотренную законом».

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Львов Нацгвардия ветераны ТЦК

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