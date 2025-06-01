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«Це над моїм будинком» – глава МЗС Сибіга опублікував відео обстрілу Києва

11:13, 1 червня 2025
За словами Сибіги, Москва почне говорити про мир лише тоді, коли зіткнеться з реальним тиском.
«Це над моїм будинком» – глава МЗС Сибіга опублікував відео обстрілу Києва
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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі Х оприлюднив відео ранкового обстрілу Києва, заявивши, що над його будинком, як і над тисячами інших осель, пролітали російські ракети та дрони.

«Це звуки над моїм будинком цього ранку — і ще тисячами українських будинків. Протиповітряна оборона відбиває російські удари», — зазначив Сибіга у дописі.

За його словами, в ніч на 1 червня Росія завдала масованої атаки по всій території України, використовуючи балістичні, крилаті та касетні ракети, а також сотні безпілотників.

Очільник МЗС наголосив, що попри заяви Кремля про готовність до переговорів, Росія продовжує обстріли, залякування й руйнування українських міст.

«До речі про зустрічі, Росія досі не надіслала нам, Туреччині, Сполученим Штатам чи комусь іншому свій так званий «меморандум». Ніхто навіть не знає, про що вони збираються говорити. Натомість Росія здійснює нові смертоносні удари проти України. На відміну від міфічного «меморандуму», ми можемо чітко бачити та чути справжні «повідомлення» Росії – її ракети та дрони», — заявив Сибіга.

Він підкреслив, що Москва відкидає будь-які мирні ініціативи, і «почне серйозно ставитися до миру лише тоді, коли відчують інший рівень тиску».

Відео: Х / Andrii Sybiha

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росія Київ МЗС Андрій Сибіга обстріл

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