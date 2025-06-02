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Яким критеріям ризиковості відповідає платник податку, у якого зупинено реєстрацію податкової накладної

22:36, 2 червня 2025
Відповідність платника податку критеріям ризиковості визначає комісія регіонального рівня ДПС на підставі автоматизованого моніторингу податкової накладної та аналізу податкової інформації.
Яким критеріям ризиковості відповідає платник податку, у якого зупинено реєстрацію податкової накладної
Фото: unsplash
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Головне управління ДПС у Івано-Франківської області роз’яснило, яким критеріям ризиковості відповідає платник податку, у якого зупинено реєстрацію податкової накладної.

Реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена у разі, якщо платник податку відповідає одному з критеріїв ризиковості, визначених у додатку 1 до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1165 (із змінами та доповненнями).

Критерії ризиковості платника податку:

Критерій 1. Платника податку зареєстровано на підставі недійсних (втрачених, загублених) або підроблених документів.

Критерій 2. Реєстрацію платника податку здійснено неіснуючими, померлими або зниклими безвісти особами.

Критерій 3. Реєстрацію платника податку здійснено особами, які не мали наміру провадити господарську діяльність.

Критерій 4. Господарську діяльність здійснює платник без відома та згоди його засновників або керівника.

Критерій 5. Платник податку – юридична особа – не має відкритих рахунків у банку або небанківській установі, що надає платіжні послуги, за винятком рахунків у органах Казначейства (крім бюджетних установ).

Критерій 6. Платник не подав податкову звітність з ПДВ за останні два звітні податкові періоди.

Критерій 7. Платник податку на прибуток не подав фінансову звітність за останній звітний період.

Критерій 8. Наявна податкова інформація, що свідчить про ризиковість здійснення господарської операції, зазначеної в поданій на реєстрацію податковій накладній або розрахунку коригування.

Відповідність платника податку критеріям ризиковості визначається комісією регіонального рівня ДПС на підставі автоматизованого моніторингу податкових накладних/розрахунків коригування та аналізу податкової інформації.

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