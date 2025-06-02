Каким критериям рискованности отвечает налогоплательщик, у которого остановлена ​​регистрация налоговой накладной

Соответствие плательщика налога критериям рисковости определяет комиссия регионального уровня ГНС на основании автоматизированного мониторинга налоговой и анализа налоговой информации.

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Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области разъяснило, каким критериям рисковости соответствует плательщик налога, у которого приостановлена регистрация налоговой накладной.

Регистрация налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных может быть приостановлена в случае, если плательщик налога соответствует одному из критериев рисковости, определенных в приложении 1 к Порядку приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в ЕРНН, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 11.12.2019 № 1165 (с изменениями и дополнениями).

Критерии рисковости плательщика налога:

Критерий 1. Плательщик налога зарегистрирован на основании недействительных (утерянных, пропавших) либо поддельных документов.

Критерий 2. Регистрация плательщика налога осуществлена несуществующими, умершими или без вести пропавшими лицами.

Критерий 3. Регистрация плательщика налога осуществлена лицами, не имевшими намерения осуществлять хозяйственную деятельность.

Критерий 4. Хозяйственную деятельность осуществляет плательщик без ведома и согласия его учредителей или руководителя.

Критерий 5. Плательщик налога – юридическое лицо – не имеет открытых счетов в банке или небанковском учреждении, предоставляющем платежные услуги, за исключением счетов в органах Казначейства (кроме бюджетных учреждений).

Критерий 6. Плательщик не подал налоговую отчетность по НДС за последние два отчетных налоговых периода.

Критерий 7. Плательщик налога на прибыль не подал финансовую отчетность за последний отчетный период.

Критерий 8. Имеется налоговая информация, свидетельствующая о рисковости осуществления хозяйственной операции, указанной в поданной на регистрацию налоговой накладной или расчете корректировки.

Соответствие плательщика налога критериям рисковости определяется комиссией регионального уровня ГНС на основании автоматизированного мониторинга налоговых накладных/расчетов корректировки и анализа налоговой информации.

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